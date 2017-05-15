Мария Шарапова и Томаш Бердых сыграли в теннис в Колизее

Теннисисты из России и Чехии перед началом турнира в столице Италии побывали в Колизее, где сыграли в теннис и пофотографировались. Вместе с Марией и Томашем 30-минутное мероприятие посетили жена Бердыха Эстер Саторова, глава федерации тенниса Италии Анджело Бьяджи и член местного правительства Даниэль Фронгия.

Шарапова и Бердых с удовольствием пообщались и пофотографировались с посетителями Колизея, сообщает официальный сайт римского турнира.

Шарапова занимает 211-е место в рейтинге WTA, Бердых – 13-й в мужской классификации.

В матче первого круга на турнире в Риме Мария сыграет с Кристиной Макхэйл.

Бердых стартует матчем против Миши Зверева.

Рейтинг WTA

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