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Мария Шарапова расправилась с Кристиной Макхэйл на старте турнира в Риме

Шарапова расправилась с Макхэйл
Eurosport

1 час назад

Матч первого круга остался за российской теннисисткой – 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Обе теннисистки выполнили по одному эйсу, Шарапова реализовала семь брейк-пойнтов, отдав четыре свои подачи. В пассиве Марии пять двойных ошибок, у Макхэйл – семь двойных.

  • Счет в личном противостоянии стал 5-0 в пользу Шараповой.
  • Во втором раунде Шарапова сыграет с Мирьяной Лючич.

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