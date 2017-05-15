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Мария Шарапова расправилась с Кристиной Макхэйл на старте турнира в Риме
Матч первого круга остался за российской теннисисткой – 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Обе теннисистки выполнили по одному эйсу, Шарапова реализовала семь брейк-пойнтов, отдав четыре свои подачи. В пассиве Марии пять двойных ошибок, у Макхэйл – семь двойных.
- Счет в личном противостоянии стал 5-0 в пользу Шараповой.
- Во втором раунде Шарапова сыграет с Мирьяной Лючич.
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