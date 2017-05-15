Дарья Касаткина вела в счете, но получила травму при падении и снялась с матча против Стрыцовой

Неудачно завершился для Дарьи Касаткиной турнир в Риме. Российская теннисистка взяла у Барборы Стрыцовой первый сет (6:4) и при счете 3:3 во второй партии заработала тройной брейк-пойнт.

Чешка отыграла два брейк-пойнта, а затем выполнила укороченный. Дарья рванулась к мячу, достала его, но подвернула голеностоп. Несмотря на помощь врача, Касаткина не продолжила встречу.

Во втором раунде Стрыцова сыграет с победительницей матча Тими Бачински – Тимеа Бабош.

28 мая стартует главный турнир грунтового сезона «Ролан Гаррос».

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