Eurosport
Дарья Касаткина вела в счете, но получила травму при падении и снялась с матча против Стрыцовой
Грунтовый сезон не задался.
Неудачно завершился для Дарьи Касаткиной турнир в Риме. Российская теннисистка взяла у Барборы Стрыцовой первый сет (6:4) и при счете 3:3 во второй партии заработала тройной брейк-пойнт.
Чешка отыграла два брейк-пойнта, а затем выполнила укороченный. Дарья рванулась к мячу, достала его, но подвернула голеностоп. Несмотря на помощь врача, Касаткина не продолжила встречу.
- Во втором раунде Стрыцова сыграет с победительницей матча Тими Бачински – Тимеа Бабош.
- 28 мая стартует главный турнир грунтового сезона «Ролан Гаррос».
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