The Sun: замеченный в компании с Шараповой Димитров расстанется с Николь Шерзингер

Экс-бойфренд Марии Шараповой Григор Димитров близок к разрыву с Николь Шерзингер. Пара не виделась два месяца, и перерыв в отношениях не помог.

«Ситуация развивается не очень хорошо. Похоже, их отношения не восстановились. Николь – очень занятая женщина, а Григор вынужден разъезжать по миру в рамках теннисного тура.

Недавно Николь столкнулась с трудностями личного характера, Григора не было рядом, чтобы поддержать ее. Дело не в том, что он плохой человек, просто такие отношения сложно поддерживать.

Перед этим они взяли перерыв в отношениях. Сейчас друзья пары уверены, что разрыв неминуем», – сказал The Sun источник, знакомый с ситуацией вокруг Шерзингер.

В начале мая Димитров был замечен в компании с Шараповой. Григор и Мария не общались с момента расставания летом 2015 года.

Димитров и Шарапова встречались в 2012-15 годах.

До начала отношений с Марией болгарин встречался с Сереной Уильямс.

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