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Анастасия Павлюченкова обыграла Саманту Стосур и вышла во второй круг турнира в Риме
Теннисистка из России стартовала с победы со счетом 6:4, 6:7(5), 6:1.
Матч продолжался 2 часа 36 минут. Павлюченкова сделала десять эйсов, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила четыре двойные ошибки. Стосур ответила четырьмя подачами навылет и одним брейком при пяти двойных.
Счет в личном противостоянии сравнялся – 3-3.
Во втором раунде Павлюченкова сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова – Ирина Бегу.
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