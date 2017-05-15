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Анастасия Павлюченкова обыграла Саманту Стосур и вышла во второй круг турнира в Риме

Павлюченкова обыграла Стосур и вышла во второй круг
Eurosport

46 мин. назад

Теннисистка из России стартовала с победы со счетом 6:4, 6:7(5), 6:1.

Матч продолжался 2 часа 36 минут. Павлюченкова сделала десять эйсов, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила четыре двойные ошибки. Стосур ответила четырьмя подачами навылет и одним брейком при пяти двойных.

Счет в личном противостоянии сравнялся – 3-3.

Во втором раунде Павлюченкова сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова – Ирина Бегу.

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