Роберта Винчи: «Дала бы уайлд-кард в Рим итальянкам, а не Марии Шараповой»

Финалистка US Open-2015 раскритиковала организаторов турнира в Риме, отдавших специальное приглашение Марии Шараповой, а не завершающей карьеру Франческе Скьявоне.

«Мне жаль, что Франчески нет здесь. Не хочу вспоминать все результаты, но она достаточно сделала для итальянского тенниса. Мы выступаем в Италии, поэтому я бы отдала уайлд-кард итальянским игрокам, а не Шараповой», – заявила Винчи Tennisworldusa.

Неоднозначное решение федерации тенниса Италии прокомментировала Светлана Кузнецова.

«Я не могу никого критиковать, потому что не знаю, по какой причине они не предоставили Франческе уайлд-кард. Насколько я поняла, она не пробилась в квалификацию и отправилась в Майами. Для меня такое решение кажется странным: я думаю, что фанаты грустят от того, что не увидят Скьявоне на турнире», – заявила Светлана.

В первом круге на турнире в Риме Роберта Винчи встретится с Екатериной Макаровой.

Итальянка стала первой соперницей Шараповой после ее возвращения.

Во втором круге Шарапова сыграет с Мирьяной Лючич из Хорватии.

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