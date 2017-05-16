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Светлана Кузнецова завоевала путевку в третий круг турнира в Риме
Во втором раунде российская теннисистка обыграла Катерину Синякову – 6:1, 7:6(3).
За 1 час 51 минуту Кузнецова выполнила четыре подачи навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки. На счету чешки один эйс, три брейка и две двойные.
Светлана ведет в личном противостоянии – 3-0.
В третьем раунде Кузнецова сыграет с победительницей пары Дарья Гаврилова – Каролин Гарсия.
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