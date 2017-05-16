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Мария Шарапова получила травму и не доиграла матч в Риме против Мирьяны Лючич

Шарапова получила травму и не доиграла матч против Лючич
Eurosport

31 мин. назад

Беда не приходит одна.

Неудачи продолжают преследовать Марию Шарапову. Теннисистка из России повела с брейком в третьем сете матча второго раунда турнира в Риме против Мирьяны Лючич со счетом 1:0, когда ей потребовалась помощь физиотерапевта.

После длительного медицинского тайм-аута Мария взяла свою подачу, но после третьего гейма поняла, что не может продолжить игру.

  • Перед матчем с Лючич Шарапова узнала о решении организаторов «Ролан Гаррос» не давать ей уайлд-кард.
  • Выход в полуфинал турнира в Риме мог бы принести Марии путевку в основную сетку Уимблдона.
  • Ранее на турнире в Риме травму получила Дарья Касаткина из-за падения на корте. Как и Мария, Дарья вела в счете перед отказом от продолжения борьбы.
  • Лючич в третьем раунде сыграет с победителем матча Анжелик Кербер – Анетт Контавейт.

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