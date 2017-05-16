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Мария Шарапова получила травму и не доиграла матч в Риме против Мирьяны Лючич
Беда не приходит одна.
Неудачи продолжают преследовать Марию Шарапову. Теннисистка из России повела с брейком в третьем сете матча второго раунда турнира в Риме против Мирьяны Лючич со счетом 1:0, когда ей потребовалась помощь физиотерапевта.
После длительного медицинского тайм-аута Мария взяла свою подачу, но после третьего гейма поняла, что не может продолжить игру.
- Перед матчем с Лючич Шарапова узнала о решении организаторов «Ролан Гаррос» не давать ей уайлд-кард.
- Выход в полуфинал турнира в Риме мог бы принести Марии путевку в основную сетку Уимблдона.
- Ранее на турнире в Риме травму получила Дарья Касаткина из-за падения на корте. Как и Мария, Дарья вела в счете перед отказом от продолжения борьбы.
- Лючич в третьем раунде сыграет с победителем матча Анжелик Кербер – Анетт Контавейт.
Сетка турнира в Риме на Eurosport.ru
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