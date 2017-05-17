Eurosport
Анжелик Кербер проиграла в Риме Анетт Контавейт с баранкой во второй партии
Первая ракетка мира опозорилась во втором круге турнира – 4:6, 0:6.
Матч продолжался 57 минут. Кербер ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету Контавейт 5 брейков, 6 эйсов и 2 двойные.
21-летняя теннисистка из Эстонии повела в противостоянии с соперницей – 1-0.
- В третьем круге Контавейт встретится с Марией Лючич.
- Кербер занимает первое место в рейтинге WTA, Контавейт – 68-я.
- Немка проиграла 3 из 5 матчей на грунте в сезоне-2017.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте