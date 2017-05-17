Eurosport

Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова вышли в третий круг турнира в Риме

Павлюченкова и Макарова вышли в третий круг
Eurosport

1 час назад

Повержены Анастасия Севастова и Доминика Цибулкова соответственно.

Матч Павлюченковой и Севастовой продолжался 1 час 36 минут. Теннисистка из России уступала сопернице 0:3 и 5:6 с брейком в первом сете, но вырвала партию на тай-брейке и уверенно победила во второй – 7:6(4), 6:2.

В третьем круге соперницей Павлюченковой будет Симона Халеп.

Екатерина Макарова за 1 час 50 минут разделалась с пятой ракеткой мира Доминикой Цибулковой. Российская теннисистка разгромно проиграла первую партию, но совершила камбэк и выиграла – 1:6, 6:1, 6:3.

Следующая соперница Екатерины – Кики Бертенс из Голландии.

  • Павлюченкова занимает 17-я место в рейтинге WTA, Макарова – 43-я.

Сетка турнира в Риме

Самый спортивный инстаграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Как «Лацио» и «Ювентус» будут грызть друг друга в финале

03:15
Популярные видео
Последний километр 11-го этапа «Джиро», на котором звание героя досталось Фраиле
 820 просмотров5 ч
Хищная драка в матче «Нэшвилла» и «Анахайма», которая заворожила даже арбитров
4 795 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться