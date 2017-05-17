Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова вышли в третий круг турнира в Риме

Матч Павлюченковой и Севастовой продолжался 1 час 36 минут. Теннисистка из России уступала сопернице 0:3 и 5:6 с брейком в первом сете, но вырвала партию на тай-брейке и уверенно победила во второй – 7:6(4), 6:2.

В третьем круге соперницей Павлюченковой будет Симона Халеп.

Екатерина Макарова за 1 час 50 минут разделалась с пятой ракеткой мира Доминикой Цибулковой. Российская теннисистка разгромно проиграла первую партию, но совершила камбэк и выиграла – 1:6, 6:1, 6:3.

Следующая соперница Екатерины – Кики Бертенс из Голландии.

Павлюченкова занимает 17-я место в рейтинге WTA, Макарова – 43-я.

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