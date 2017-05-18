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Анетт Контавейт после победы над Анжелик Кербер разгромила Мирьяну Лючич на турнире в Риме
Эстонская теннисистка отдала сопернице всего два гейма в матче третьего круга.
Контавейт выиграла со счетом 6:1, 6:1. Эстонка сделала пять брейков и не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта.
Матч продолжался 54 минуты.
- В четвертьфинале соперницей Контавейт победительница матча Симона Халеп – Анастасия Павлюченкова.
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