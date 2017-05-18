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Симона Халеп сломала Анастасию Павлюченкову 6:0 в третьем сете и вышла в четвертьфинал в Риме

Халеп сломала Павлюченкову 6:0 в третьем сете и вышла в четвертьфинал
Eurosport

1 час назад

Российской теннисистке не удались первая и решающая партии.

За 1 час 37 минут Анастасия сделала 1 эйс, 6 двойных, 26 виннеров, 3 брейка и 37 невынужденных ошибок. Румынка лучше подавала (1 эйс, 4 двойных и 68% попадания первой подачей) и почти не ошибалась – 9 невынужденных.

Сделав 8 брейков, Симона вышла в четвертьфинал на Анетт Контавейт – 6:1, 4:6, 6:0.

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