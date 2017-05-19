Симона Халеп завершила историю Анетт Контавейт в Риме

21-летняя эстонка, справившаяся в столице Италии с Анжелик Кербер и Мирьяной Лючич, капитулировала перед Симоной за 1 час 20 минут.

Халеп, не допустив ни одной двойной ошибки (1 эйс), сделала 5 брейков. На ее счету 17 виннеров и 23 невынужденные. У Анетт – 2 взятые подачи соперницы, 33 невынужденные ошибки и 1 двойная.

Соперницей Симоны по полуфиналу станет победительница встречи между Кики Бертенс и Дарьей Гавриловой.

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