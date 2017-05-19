Getty Images

Симона Халеп завершила историю Анетт Контавейт в Риме

Халеп завершила историю Контавейт в Риме
Eurosport

21 мин. назад

Румынка уверенно вышла в полуфинал.

21-летняя эстонка, справившаяся в столице Италии с Анжелик Кербер и Мирьяной Лючич, капитулировала перед Симоной за 1 час 20 минут.

Халеп, не допустив ни одной двойной ошибки (1 эйс), сделала 5 брейков. На ее счету 17 виннеров и 23 невынужденные. У Анетт – 2 взятые подачи соперницы, 33 невынужденные ошибки и 1 двойная.

  • Соперницей Симоны по полуфиналу станет победительница встречи между Кики Бертенс и Дарьей Гавриловой.

Сетка турнира в Риме

Будь в контакте со спортом

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Видео о том, как Суббан сначала вытащил «Нэшвилл» из ямы, а затем засунул обратно в овертайме

03:37
Популярные видео
Голевое безумие «сенаторов» в первом периоде, убравшее Флери из ворот впервые в плей-офф-2017
3 108 просмотровВчера в 10:13
«Сиэтл» прессовал «Спортинг Канзас-Сити» весь первый тайм, а потом Фернандес забил 3 за 13 минут
1 828 просмотровВчера в 10:48
А еще вам может понравиться