Симона Халеп стала первой финалисткой турнира в Риме

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Халеп ни разу не подала навылет, но при этом избежала двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов. Бертенс ответила двумя эйсами и двумя брейками при двух двойных.

Счет в личном противостоянии стал 3-1 в пользу Симоны.

Вторую путевку в финал разыграют Гарбинье Мугуруса и Элина Свитолина.

Самый спортивный канал