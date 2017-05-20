Getty Images

Симона Халеп стала первой финалисткой турнира в Риме

Халеп стала первой финалисткой турнира
Eurosport

4 мин. назад

В полуфинале румынка обыграла Кики Бертенс со счетом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Халеп ни разу не подала навылет, но при этом избежала двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов. Бертенс ответила двумя эйсами и двумя брейками при двух двойных.

Счет в личном противостоянии стал 3-1 в пользу Симоны.

  • Вторую путевку в финал разыграют Гарбинье Мугуруса и Элина Свитолина.

Самый спортивный канал

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как венесуэльские тинейджеры уничтожили немецких

02:30
Популярные видео
«Оттава» почти отыгралась с 0:3 у «Питтсбурга», но в итоге нет
 447 просмотров2 ч
Нереальный камбек Испании в финале Евро U-17, после которого англичане наверняка уйдут в запой
10 055 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться