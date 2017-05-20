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Симона Халеп стала первой финалисткой турнира в Риме
В полуфинале румынка обыграла Кики Бертенс со счетом 7:5, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Халеп ни разу не подала навылет, но при этом избежала двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов. Бертенс ответила двумя эйсами и двумя брейками при двух двойных.
Счет в личном противостоянии стал 3-1 в пользу Симоны.
- Вторую путевку в финал разыграют Гарбинье Мугуруса и Элина Свитолина.
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