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Элина Свитолина обыграла Симону Халеп в финале турнира в Риме и взяла четвертый титул в сезоне
Решающий матч принес украинке победу со счетом 4:6, 7:5, 6:1.
Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. Свитолина четыре раза подала навылет, реализовала семь брейк-пойнтов и допустила пять двойных ошибок. Халеп ответила двумя эйсами и пятью брейками при четырех двойных.
Элина сократила отставание в личном противостоянии – 1-2.
- Свитолина завоевала восьмой титул в карьере и четвертый – в сезоне. В 2017 году она уже выиграла турниры в Тайбэе, Дубае и Стамбуле.
- Ни одной другой теннисистке не удалось в 2017 году завоевать больше двух титулов.
- Победа принесла Свитолиной 900 очков в зачет мирового рейтинга и 461,3 тысячи долларов призовых. В понедельник Элина станет шестой ракеткой мира.
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