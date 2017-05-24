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Виктория Азаренко выступит на турнире в Санта-Понсе в июне
Белорусская теннисистка возвращается в Тур.
Турнир на острове Мальорка станет для Азаренко первым с «Мастерса» в Риме-2016. Об участии белорусской теннисистки объявили организаторы соревнований.
Турнир в Санта-Понсе пройдет с 18 по 25 июня.
- Азаренко – победительница 20 турниров WTA. На ее счету два титула на Australian Open (2012, 2013).
- На Олимпийских играх-2012 Виктория завоевала бронзу в одиночном разряде и золото в миксте.
- 20 декабря Азаренко родила сына Лео Александра.
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