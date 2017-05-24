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Виктория Азаренко выступит на турнире в Санта-Понсе в июне

Азаренко выступит на турнире в Санта-Понсе в июне
Eurosport

1 час назад

Белорусская теннисистка возвращается в Тур.

Турнир на острове Мальорка станет для Азаренко первым с «Мастерса» в Риме-2016. Об участии белорусской теннисистки объявили организаторы соревнований.

Турнир в Санта-Понсе пройдет с 18 по 25 июня.

  • Азаренко – победительница 20 турниров WTA. На ее счету два титула на Australian Open (2012, 2013).
  • На Олимпийских играх-2012 Виктория завоевала бронзу в одиночном разряде и золото в миксте.
  • 20 декабря Азаренко родила сына Лео Александра.

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