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Цветана Пиронкова - Элисон Риске

WTA Шэньчжэнь - 3 января 2017

Это Теннис, и это Шэньчжэнь! Следите за матчем Цветана Пиронкова – Элисон Риске на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 3 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Цветана Пиронкова и Элисон Риске, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.