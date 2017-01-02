02.01.17
Завершено
6
64
7
А. РадваньскаяАгнешка Радваньская
Не ранее
10:30
2
77
5
И. ДуаньИнъин Дуань
WTA Шэньчжэнь • Первый круг
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Агнешка Радваньская - Инъин Дуань
WTA Шэньчжэнь - 2 января 2017

Это Теннис, и это Шэньчжэнь! Следите за матчем Агнешка Радваньская – Инъин Дуань на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:30 2 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Агнешка Радваньская и Инъин Дуань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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