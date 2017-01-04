04.01.17
К. ПлишковаКристина Плишкова
Не ранее
6:00
КЧ. ЧанКай-Чэнь Чан
WTA Шэньчжэнь • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Кристина Плишкова - Кай-Чэнь Чан
WTA Шэньчжэнь - 4 января 2017

Это Теннис, и это Шэньчжэнь! Следите за матчем Кристина Плишкова – Кай-Чэнь Чан на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 4 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Кристина Плишкова и Кай-Чэнь Чан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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