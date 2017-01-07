07.01.17
Завершено
3
4
Э. РискеЭлисон Риске
Не ранее
9:00
6
6
К. СиняковаКатерина Синякова
WTA Шэньчжэнь • Финал
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Элисон Риске - Катерина Синякова
WTA Шэньчжэнь - 7 января 2017

Это Теннис, и это Шэньчжэнь! Следите за матчем Элисон Риске – Катерина Синякова на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 7 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Элисон Риске и Катерина Синякова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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