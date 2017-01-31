31.01.17
С. ФогельСтефани Фогель
Не ранее
11:00
Е. ОстапенкоЕлена Остапенко
WTA Санкт-Петербург • Первый круг
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Стефани Фогель - Елена Остапенко
WTA Санкт-Петербург - 31 января 2017

Это Теннис, и это Санкт-Петербург! Следите за матчем Стефани Фогель – Елена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 31 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Стефани Фогель и Елена Остапенко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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