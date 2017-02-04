04.02.17
Н. ВихлянцеваНаталья Вихлянцева
Не ранее
14:00
К. МладеновичКристина Младенович
WTA Санкт-Петербург • Полуфинал
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Наталья Вихлянцева - Кристина Младенович
WTA Санкт-Петербург - 4 февраля 2017

Это Теннис, и это Санкт-Петербург! Следите за матчем Наталья Вихлянцева – Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 4 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Наталья Вихлянцева и Кристина Младенович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0