31.01.17
Б. БенчичБелинда Бенчич
Не ранее
18:30
Д. КасаткинаДарья Касаткина
WTA Санкт-Петербург • Первый круг
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Белинда Бенчич - Дарья Касаткина
WTA Санкт-Петербург - 31 января 2017

Это Теннис, и это Санкт-Петербург! Следите за матчем Белинда Бенчич – Дарья Касаткина на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 31 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Белинда Бенчич и Дарья Касаткина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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