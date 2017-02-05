05.02.17
К. МладеновичКристина Младенович
Не ранее
16:30
Ю. ПутинцеваЮлия Путинцева
WTA Санкт-Петербург • Финал
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Кристина Младенович - Юлия Путинцева
WTA Санкт-Петербург - 5 февраля 2017

Это Теннис, и это Санкт-Петербург! Следите за матчем Кристина Младенович – Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 5 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Кристина Младенович и Юлия Путинцева, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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