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Наталья Вихлянцева - Дарья Касаткина

WTA Санкт-Петербург - 1 февраля 2017

Это Теннис, и это Санкт-Петербург! Следите за матчем Наталья Вихлянцева – Дарья Касаткина на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 1 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Наталья Вихлянцева и Дарья Касаткина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.