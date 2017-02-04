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Винус Уильямс: «В Питере легкий мороз, и это здорово для меня»

Винус Уильямс: «В Питере легкий мороз, и это здорово для меня»
Eurosport

1 час назад

Теперь понятно, почему финалистка Australian Open сорвалась на Неву.

Американка вылетела в первом раунде WTA Санкт-Петербург, но осталась довольна поездкой в Россию. «Восхитительно! Все знают о Фаберже из истории, но увидеть его творения воочию – просто потрясающе. Я рада, что приехала в ваш город. На улице легкий мороз, это здорово для меня. Я живу в теплых краях, так что немного холода мне не помешает», – сказала Уильямс сайту WTA.

  • Винус Уильямс вышла в финал AO-2017, где уступила сестре Серене.
  • Американка занимает 11-е место в рейтинге среди женщин.

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