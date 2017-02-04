Винус Уильямс: «В Питере легкий мороз, и это здорово для меня»

Американка вылетела в первом раунде WTA Санкт-Петербург, но осталась довольна поездкой в Россию. «Восхитительно! Все знают о Фаберже из истории, но увидеть его творения воочию – просто потрясающе. Я рада, что приехала в ваш город. На улице легкий мороз, это здорово для меня. Я живу в теплых краях, так что немного холода мне не помешает», – сказала Уильямс сайту WTA.

Винус Уильямс вышла в финал AO-2017, где уступила сестре Серене.

Американка занимает 11-е место в рейтинге среди женщин.

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