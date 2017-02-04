AFP

Наталья Вихлянцева проиграла Кристине Младенович в полуфинале WTA Cанкт-Петербурга

Вихлянцева проиграла Младенович в полуфинале
Eurosport

1 час назад

Последняя россиянка закончила выступление на турнире.

Наталья Вихлянцева – Кристина Младенович – 6:4, 2:6, 2:6

Россиянка запустила 4 эйса, сделала 3 двойных ошибки и реализовала 38% брейк-поинтов (3 из 8). Представительница Франции подала на вылет 6 раз, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 40% брейк-поинтов (6 из 15). Матч продолжался 2 часа и 11 минут.

  • Во втором полуфинале сыграют Юлия Путинцева и Доминика Цибулкова.

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