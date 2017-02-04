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Юлия Путинцева обыграла Доминику Цибулкову и впервые вышла в финал турнира WTA

Путинцева обыграла Цибулкову и впервые вышла в финал турнира WTA
Eurosport

1 час назад

Полуфинальная игра турнира в Санкт-Петербурге принесла победу теннисистке из Казахстана – 3:6, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. Путинцева сделала 5 эйсов, реализовала 6 брейк-пойнтов и допустила 4 двойные ошибки. Цибулкова, посеянная на турнире под вторым номером, ответила 1 подачей навылет и 5 брейками при 3 двойных.

  • За титул Путинцева поспорит с Кристиной Младенович.
  • Для 22-летней Юлии предстоящий финал станет первым в WTA-туре. 23-летняя Младенович трижды играла в финалах, но неизменно терпела неудачи.

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(фото: официальный сайт St.Petersburg Ladies Trophy)

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