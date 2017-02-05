Eurosport
Юлия Путинцева: «Мне всегда нравились Рафаэль Надаль и Конор Макгрегор»
Теннисистка из Казахстана рассказала о своих предпочтениях.
Финалистка турнира в Петербурге Юлия Путинцева назвала фамилии спортсменов, от выступлений которых она испытывает максимальное наслаждение. «Из мира тенниса мне всегда нравился Надаль – у него невероятный характер, он может играть на любом покрытии. Его поведение и стиль очень импонируют мне.
Еще мне нравится Конор Макгрегор. Он очень харизматичный спортсмен, крутой не только в боях, но и на пресс-конференции», – рассказала Путинцева «Чемпионату».
- Юлия впервые пробилась в финал турнира WTA.
- За титул в Санкт-Петербурге Путинцева поспорит с француженкой Кристиной Младенович.
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