AFP

Юлия Путинцева проиграла в финале Кристине Младенович

Путинцева проиграла в финале Младенович
Eurosport

4 мин. назад

Француженка выиграла решающий матч St.Petersburg Ladies Trophy со счетом 6:2, 6:7(3), 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 39 минут. Путинцева сделала только 1 эйс против 9 у соперницы, но допустила меньше двойных ошибок (3-5). Теннисистка из Казахстана заработала 12 брейк-пойнтов, но реализовала только 3, отдав 6 своих подач. В решающем сете Юлия отыграла 4 матч-пойнта.

  • 23-летняя Младенович завоевала первый одиночный титул в WTA-туре. Победа принесла 51-й ракетке мира 470 очков в зачет рейтинга.
  • Для 22-летней Путинцевой этот финал был первым в карьере. 34-я ракетка мира заработала 305 рейтинговых очков.
  • На пути в финал Юлия обыграла двух соперниц из топ-10: Светлану Кузнецову и Доминику Цибулкову.

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