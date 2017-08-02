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Мэдисон Киз - Caroline Dolehide

WTA Стэнфорд - 2 августа 2017

Это Теннис, и это Стэнфорд! Следите за матчем Мэдисон Киз – Caroline Dolehide на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:00 2 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Мэдисон Киз и Caroline Dolehide, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.