02.08.17
М. КизМэдисон Киз
Не ранее
23:00
C. DolehideCaroline Dolehide
WTA Стэнфорд • 2-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Мэдисон Киз - Caroline Dolehide
WTA Стэнфорд - 2 августа 2017

Это Теннис, и это Стэнфорд! Следите за матчем Мэдисон Киз – Caroline Dolehide на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:00 2 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Мэдисон Киз и Caroline Dolehide, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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