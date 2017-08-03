03.08.17
Э. РискеЭлисон Риске
Не ранее
21:00
А. ПавлюченковаАнастасия Павлюченкова
WTA Стэнфорд • 2-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Элисон Риске - Анастасия Павлюченкова
WTA Стэнфорд - 3 августа 2017

Это Теннис, и это Стэнфорд! Следите за матчем Элисон Риске – Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 3 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Элисон Риске и Анастасия Павлюченкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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