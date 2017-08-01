01.08.17
К. ВандевегеКоко Вандевеге
Не ранее
21:30
А. ТомляновичАйла Томлянович
WTA Стэнфорд • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Коко Вандевеге - Айла Томлянович
WTA Стэнфорд - 1 августа 2017

Это Теннис, и это Стэнфорд! Следите за матчем Коко Вандевеге – Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:30 1 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Коко Вандевеге и Айла Томлянович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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