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Вероника Сепеде - Кристи Херим Ан

WTA Стэнфорд - 1 августа 2017

Это Теннис, и это Стэнфорд! Следите за матчем Вероника Сепеде – Кристи Херим Ан на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:30 1 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Вероника Сепеде и Кристи Херим Ан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.