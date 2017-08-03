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Кэтрин Беллис - Вероника Сепеде

WTA Стэнфорд - 3 августа 2017

Это Теннис, и это Стэнфорд! Следите за матчем Кэтрин Беллис – Вероника Сепеде на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 3 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Кэтрин Беллис и Вероника Сепеде, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.