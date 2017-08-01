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Caroline Dolehide - Наоми Осака
WTA Стэнфорд - 1 августа 2017
Это Теннис, и это Стэнфорд! Следите за матчем Caroline Dolehide – Наоми Осака на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 1 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Caroline Dolehide и Наоми Осака, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
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