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Caroline Dolehide - Наоми Осака

WTA Стэнфорд - 1 августа 2017

Это Теннис, и это Стэнфорд! Следите за матчем Caroline Dolehide – Наоми Осака на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 1 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Caroline Dolehide и Наоми Осака, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.