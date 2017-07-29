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Виктория Азаренко снялась с турнира в Стэнфорде

Азаренко снялась с турнира в Стэнфорде
Р-Спорт

4 ч. назад

Белорусская теннисистка пропустит соревнования из-за вируса.

«Я очень расстроена, что не в состоянии соревноваться в Стэнфорде на следующей неделе. Я страдаю от вирусного заболевания всю неделю, и поэтому не смогу играть.

Этот турнир был отмечен в моем календаре как день, когда я планировала свое возвращение в WTA-тур после рождения Лео. Я надеюсь вернуться в следующем году», – сказала Азаренко.

  • Изначально Виктория планировала в Стэнфорде вернуться на корт после рождения сына, но сделала это раньше – на турнире на Мальорке перед Уимблдоном, где она дошла до четвертого раунда.
  • Турнир в Стэнфорде пройдет с 31 июля по 6 августа.

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