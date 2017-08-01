Getty Images

Мария Шарапова выиграла первый матч за 2,5 месяца и вышла во второй круг

Шарапова выиграла первый матч за 2,5 месяца и вышла во второй круг
Р-Спорт

16 мин. назадОбновлено Только что

Теннисистка из России была сильнее американки Дженнифер Брэйди – 6:1, 4:6, 6:0.

Мария Шарапова вышла во второй круг на турнире в Стэнфорде. Победный матч против американки Дженнифер Брэйди стал для российской теннисистки первым на турнирах WTA после перерыва в 2,5 месяца, связанного с травмой.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Шарапова сделала 5 эйсов и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18. Ранее соперницы ни разу не встречались.

  • Во втором круге Шарапова сыграет с седьмой ракеткой турнира украинкой Лесей Цуренко.
  • Мария выступает в Стэнфорде в качестве обладательницы уайлд-кард.

Женская сетка турнира в Стэнфорде

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 2 удара в девятку от Джовинко, 1 – от Алтидора и другие хайлайты битвы «Торонто» и «Нью-Йорка»

02:40
Популярные видео
5 худших вратарей на женском Евро, которых ты бы никогда не взял в свою команду во дворе
6 855 просмотров22 ч
Заплыв на 50 метров брассом с дуэлью Ефимовой и мировой рекордсменки Кинг
7 042 просмотровВчера в 19:41
А еще вам может понравиться