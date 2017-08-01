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Мария Шарапова выиграла первый матч за 2,5 месяца и вышла во второй круг
Теннисистка из России была сильнее американки Дженнифер Брэйди – 6:1, 4:6, 6:0.
Мария Шарапова вышла во второй круг на турнире в Стэнфорде. Победный матч против американки Дженнифер Брэйди стал для российской теннисистки первым на турнирах WTA после перерыва в 2,5 месяца, связанного с травмой.
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Шарапова сделала 5 эйсов и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18. Ранее соперницы ни разу не встречались.
- Во втором круге Шарапова сыграет с седьмой ракеткой турнира украинкой Лесей Цуренко.
- Мария выступает в Стэнфорде в качестве обладательницы уайлд-кард.
Женская сетка турнира в Стэнфорде
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