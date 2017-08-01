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Шарапова – о первом выигранном матче в США с 2015 года: «Сыграть дома значило для меня очень много»

Шарапова – о первом выигранном матче в США с 2015 года: «Сыграть дома значило для меня очень много»
Eurosport

2 ч. назад

Возможно, теннисистка из России что-то перепутала.

Мария Шарапова поделилась впечатлениями от победы в первом круге турнира в Стэнфорде над хозяйкой кортов Дженнифер Брэйди (6:1, 4:6, 6:0). Теннисистка из России победила в Америке впервые с весны 2015 года.

«Мне сейчас хочется всех обнять и поблагодарить. Это мой первый матч в США за очень долгое время, а это мой дом. Меня приняли очень тепло, и наконец сыграть дома значило для меня очень много.

У меня было много препятствий: я сама давно не играла, а моя соперница способна на отличный теннис. Сейчас я играю в догонялки со всеми, кто хорошо начал этот сезон, и Брэйди среди них. Самое важное для меня – продолжать играть», – заявила Шарапова официальному сайту WTA.

  • Во втором круге Шарапова сыграет с седьмой ракеткой турнира украинкой Лесей Цуренко.
  • Мария выступает в Стэнфорде в качестве обладательницы уайлд-кард.

Женская сетка турнира в Стэнфорде

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