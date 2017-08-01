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Тренер Азаренко – о матчах Шараповой и Медведева: «Мужской теннис снова тащит женский»

Тренер Азаренко – о матчах Шараповой и Медведева: «Мужской теннис снова тащит женский»
Eurosport

37 мин. назад

Это сарказм, если что.

Тренер Виктории Азаренко Майкл Джойс высмеял устоявшееся мнение, что женский теннис выживает только за счет более популярного мужского.

В твиттере американец выложил изображения заполненных трибун на матче Марии Шараповой с Дженнифер Брэйди в Стэнфорде и пустого стадиона на игре Даниил Медведев – Райлли Опелка в Вашингтоне.

«Как мы видим из посещаемости, мужчины в очередной раз тащат женшин», – прокомментировал Джойс.

  • И Шарапова, и Медведев обыграли американских соперников и прошли во второй круг.
  • Азаренко снялась с турнира в Стэнфорде из-за болезни.
  • Женская сетка турнира в Стэнфорде

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