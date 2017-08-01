Eurosport
Тренер Азаренко – о матчах Шараповой и Медведева: «Мужской теннис снова тащит женский»
Это сарказм, если что.
Тренер Виктории Азаренко Майкл Джойс высмеял устоявшееся мнение, что женский теннис выживает только за счет более популярного мужского.
В твиттере американец выложил изображения заполненных трибун на матче Марии Шараповой с Дженнифер Брэйди в Стэнфорде и пустого стадиона на игре Даниил Медведев – Райлли Опелка в Вашингтоне.
«Как мы видим из посещаемости, мужчины в очередной раз тащат женшин», – прокомментировал Джойс.
- И Шарапова, и Медведев обыграли американских соперников и прошли во второй круг.
- Азаренко снялась с турнира в Стэнфорде из-за болезни.
- Женская сетка турнира в Стэнфорде
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