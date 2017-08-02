Мария Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за травмы

«К сожалению, я вынуждена сняться с сегодняшней игры. В конце вечернего матча в понедельник я почувствовала боль в левом предплечье. После обследования доктор рекомендовал мне не рисковать.

Болельщики в понедельник были особенными. Мне бы хотелось продолжить выступление на турнире, но мне пришлось принять превентивное решение», – сказала Шарапова.

Перед турниром в Стэнфорде Шарапова пропустила 2,5 месяца из-за травмы.

В первом круге Мария победила Дженнифер Брэди со счетом 6:1, 4:6, 6:0.

Ее следующей соперницей должна была стать Леся Цуренко.

Женская сетка турнира в Стэнфорде.

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