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Мария Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за травмы
Здоровье уже не то.
«К сожалению, я вынуждена сняться с сегодняшней игры. В конце вечернего матча в понедельник я почувствовала боль в левом предплечье. После обследования доктор рекомендовал мне не рисковать.
Болельщики в понедельник были особенными. Мне бы хотелось продолжить выступление на турнире, но мне пришлось принять превентивное решение», – сказала Шарапова.
- Перед турниром в Стэнфорде Шарапова пропустила 2,5 месяца из-за травмы.
- В первом круге Мария победила Дженнифер Брэди со счетом 6:1, 4:6, 6:0.
- Ее следующей соперницей должна была стать Леся Цуренко.
- Женская сетка турнира в Стэнфорде.
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