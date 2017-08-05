Eurosport

Коко Вандевеге не пустила Анастасию Павлюченкову в полуфинал турнира в Стэнфорде

Вандевеге не пустила Павлюченкову в полуфинал
Eurosport

1 час назад

Матч завершился в двух сетах – 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Вандевеге выполнила 6 подач навылет, допустила 3 двойные и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Павлюченковой 1 эйс, 6 ошибок на подаче и 1 нереализованный брейк-пойнт.

Счет личных встреч стал 2-1 в пользу американки.

  • В полуфинале Коко Вандевеге сыграет с победителем матча Кэтрин Беллис – Петра Квитова.
  • Американка занимает 24-е место в рейтинге WTA, Павлюченкова – 18-я.

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