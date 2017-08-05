Eurosport
Коко Вандевеге не пустила Анастасию Павлюченкову в полуфинал турнира в Стэнфорде
Матч завершился в двух сетах – 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Вандевеге выполнила 6 подач навылет, допустила 3 двойные и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Павлюченковой 1 эйс, 6 ошибок на подаче и 1 нереализованный брейк-пойнт.
Счет личных встреч стал 2-1 в пользу американки.
- В полуфинале Коко Вандевеге сыграет с победителем матча Кэтрин Беллис – Петра Квитова.
- Американка занимает 24-е место в рейтинге WTA, Павлюченкова – 18-я.
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