22.05.17
Завершено
3
4
Д. БрэйдиДженнифер Брэйди
Не ранее
12:00
6
6
К. ГарсияКаролин Гарсия
WTA Страсбур • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Дженнифер Брэйди - Каролин Гарсия
WTA Страсбур - 22 мая 2017

Это Теннис, и это Страсбур! Следите за матчем Дженнифер Брэйди – Каролин Гарсия на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 22 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Дженнифер Брэйди и Каролин Гарсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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