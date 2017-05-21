21.05.17
Завершено
6
6
А. ЭссеАмандин Эссе
Не ранее
12:00
4
4
Н. ВихлянцеваНаталья Вихлянцева
WTA Страсбур • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Амандин Эссе - Наталья Вихлянцева
WTA Страсбур - 21 мая 2017

Это Теннис, и это Страсбур! Следите за матчем Амандин Эссе – Наталья Вихлянцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 21 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Амандин Эссе и Наталья Вихлянцева, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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