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Гаврилова вышла в финал турнира в Страсбуре

Гаврилова вышла в финал
Eurosport

20 мин. назад

На пути к финалу Гаврилова преодолела сопротивление француженки Каролин Гарсия – 6:4, 6:2.

Каролин Гарсия – Дарья Гаврилова – 4:6, 2:6

Гаврилова 4 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9.

Ее соперница один раз оформила эйс. На ее счету 2 двойных ошибки, 4 спасенных брейкпойнта из 7 и ни одного выигранного гейма на чужой подаче.

  • В финале оперницей теннисистки, представляющей с 2014 года Австралию, станет победительница пары Пен Шуай – Саманта Стосур.
  • Призовй фонд грунтового турнира в Страсбуре составляет 227 тысяч долларов (206 тысяч евро).
  • 28 мая стартует «Ролан Гаррос», который в полном объеме можно увидеть на Eurosport Player за 99 рублей в месяц.

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