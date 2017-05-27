Саманта Стосур выиграла турнир в Страсбурге

Матч продлился 2 часа 45 минут и завершился со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Стосур один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. В активе Гавриловой четыре эйса, девять двойных ошибок и четыре брейк-пойнта из 12.

Это девятый одиночный титул в карьере Стоусур.

Саманта выиграла турнир WTA впервые с 2015 года.

33-летняя теннисистка сохранила звание первой ракетки Австралии как минимум до конца «Ролан Гаррос». Она лидирует в стране уже 8,5 лет.

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