AFP
Мария Шарапова вернется на корт 26 апреля в Штутгарте
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Российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, вернется на корт в Штутгарте. Отстранение спортсменки завершится 25 апреля, а уже 26 числа она выйдет на матч первого круга, сообщил комментатор Eurosport Владас Ташев.
- Мария Шарапова не выступает с 26 января 2016 года, когда в четвертьфинале Australian Open она уступила Серене Уильямс.
- Позднее россиянка была дисквалифицирована на два года за употребление мельдония, но наказание сократили до 15 месяцев.
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