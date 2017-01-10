10.01.17
Завершено
6
6
Б. СтрыцоваБарбора Стрыцова
Не ранее
3:00
2
3
Р. ВинчиРоберта Винчи
WTA Сидней • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Барбора Стрыцова - Роберта Винчи
WTA Сидней - 10 января 2017

Это Теннис, и это Сидней! Следите за матчем Барбора Стрыцова – Роберта Винчи на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 10 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Барбора Стрыцова и Роберта Винчи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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