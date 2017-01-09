09.01.17
Д. ЦибулковаДоминика Цибулкова
Не ранее
4:00
Л. ЗигемундЛаура Зигемунд
WTA Сидней • Первый круг
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Доминика Цибулкова - Лаура Зигемунд
WTA Сидней - 9 января 2017

Это Теннис, и это Сидней! Следите за матчем Доминика Цибулкова – Лаура Зигемунд на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 9 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Доминика Цибулкова и Лаура Зигемунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0