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Доминика Цибулкова - Лаура Зигемунд

WTA Сидней - 9 января 2017

Это Теннис, и это Сидней! Следите за матчем Доминика Цибулкова – Лаура Зигемунд на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 9 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Доминика Цибулкова и Лаура Зигемунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.