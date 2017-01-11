11.01.17
К. ВозняцкиКаролин Возняцки
Не ранее
4:00
Б. СтрыцоваБарбора Стрыцова
WTA Сидней • 1/4 финала
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Каролин Возняцки - Барбора Стрыцова
WTA Сидней - 11 января 2017

Это Теннис, и это Сидней! Следите за матчем Каролин Возняцки – Барбора Стрыцова на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 11 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Каролин Возняцки и Барбора Стрыцова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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